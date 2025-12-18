都市に馴染むデザインと、自然な温かさを叶える機能性コート【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場中‼
風を防ぎ、適温を保つ。軽やかに羽織れる都会派アウター【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、マットな質感の生地にパッカリングを効かせ、スポーティ感を抑えた都会的なデザインが特徴。中わたには遠赤外線効果で自然な温かさをもたらすクリーンダウン光電子を封入し、軽やかで快適な着心地を実現している。
裏地にはGORE-TEX WINDSTOPPERの2層構造を採用し、風の侵入を防ぎながら適温をキープ。バッフル量を抑えた薄手仕上げでありながら、防風性と保温性に優れ、日常使いに最適。襟には同色のロゴ刺繍を配置し、さりげないアクセントを添えている。
身幅や袖幅はゆったりめに設計され、着合わせや脱ぎ着のしやすさも考慮。
現在のタウンスタイルに映えるデザイン性と機能性を兼ね備え、幅広い年代に対応する万能なアウター。
