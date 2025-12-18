【紅白】玉置浩二、出場決定 「ファンファーレ」テレビ初披露
NHKは18日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に、シンガー・ソングライターの玉置浩二が出場することを発表した。3年ぶりに書き下ろした話題曲「ファンファーレ」をテレビ初披露する。玉置の紅白出場は4回目。1985年、2022年には、安全地帯のメンバーとしても出場している。
今年は「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた。故郷への変わらぬ思いを胸に、精力的に音楽の旅を続けていいる。
歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている「ファンファーレ」。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、玉置の今の思いが詰まった応援歌となっており、紅白のステージがテレビ初披露となる。
玉置は「今年も紅白歌合戦に出場させていただきます。みなさんの心が愛に繋がっていけますように、一生懸命歌います。良いお年をお迎えください！」とコメントしている。
