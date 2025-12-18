¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡Û²Ö±à¤¬¥Û¥¹¥È³«Ëë¤ÎÅì³ëÀï¤Ø¡¡¶¦Æ±¼ç¾¤ÎCTB¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ö°µÅÝ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï18Æü¡¢20Æü¤ÎNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£²÷¾¡¤·¤¿³«ËëÀï¤ÎËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎÀï¤«¤éÀèÈ¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¶¦Æ±¼ç¾¤ÎCTB¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Û¥¹¥È³«ËëÀï¤ÎÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀï°ìÀïËÜµ¤¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤â·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¦ÃÎ¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê27¡Ë¤¬12ÈÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢13ÈÖ¤òÉÕ¤±¤¿·»¤ÏÂÐÌÌ¤ÇÁêÂÐ¤·¤¿¡£¡ÖÄï¤¬Éé¤±¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·»Äï¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê1¥á¡¼¥È¥ë87¤ÎÂç·¿CTB¤Î°¦¾Î¤Ï¡ÈPug¡É¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤ë¤È¡ÈPuj¡É¤À¤¬¡Ö¤Ê¤¼¡È¥Ñ¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤ËÌÜ¤Ï¥¯¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÂç¿Í¤·¤¤¸¤¤Î¥Ñ¥°¤¬¥é¥¬¡¼¤Î°¦¾Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢µ¤¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥¸¥§¥ó¥»¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡£Âç¿Í¤·¤¤¥Ñ¥°¸¤¤â¤¤¤¶¿©»ö¤È¤Ê¤ë¤ÈÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¡£²Ö±à¤Î¡ÈPug¡É¤âÂÊ±ß¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ÐÌîÀ¤òÁ´³«¡£¥È¥é¥¤¤Ëµ²¤¨¤¿Ìî½Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥óÌÜ»Ø¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¡û¡Ä²Ö±à¤Ï20Æü¤Î¥Û¥¹¥È³«Ëë¡¦Åì³ë¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥ì¥«¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¹æ³°¿·Ê¹¡×¤Ê¤É¤òÆþ¾ì¸ý¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£Áª¼ê¥È¥ì¥«¤Ï³«ËëÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥¹¥È7»î¹ç¤ÇÀèÃå2000Ëç¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¹æ³°¤Ï6000ÉôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£