東京GBが2026年度に向けたU-15セレクションを開催！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが17日（水）、「東京グレートベアーズU-15（男子）」のセレクションを実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回のセレクションは、2026年度のU-15チームを編成するにあたり開催される。対象は、2025年12月現在の小学6年生～中学2年生の男子で、募集は4～5名。説明会はオンライン（Zoom）にて、2025年12月29日（月）19:00～20:00と、2026年1月7日（水）20:00～21:00の2回が予定されている。

1次選考はWEB上での書類審査で、応募期間は2025年12月29日（月）20:00～2026年1月15日（木）23:59までとし、選考通過者通知は2026年1月22日（木）に発表される。

2次選考は実技審査で、2026年2月7日（土）17:00～19:00に東京ガス深川グラウンド内 TG深川体育館にて開催。合格者発表は2026年2月13日（金）を予定している。

なお注意事項として、現時点で他のチームに登録している選手については、在籍しているクラブに許可を取った上で応募をするようにと案内されている。