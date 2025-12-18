¡ÚRIZIN¡Û¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶ËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¡¦ÌîÂ¼½ÙÂÀ¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¡¡Ä©Àï¼Ô¤Ï¥Î¥¸¥â¥Õ¤ËÊÑ¹¹
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£RIZIN¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê36¡á¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÌîÂ¼½ÙÂÀ¡Ê28¡áATT¡Ë¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤êº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¡¢º¸É¨³°Â¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÁ´¼£3¥«·î¡Á6¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÌîÂ¼½ÙÂÀ¤Ï¸ø¼°¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ°ÌËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²áµî°ì¡¢Ä´»ÒÎÉ¤¯¤ÆËÍ¼«¿ÈÁá¤¯»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉü³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢RIZIN¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï²¦¼Ô¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤Ë¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¥µ¥È¥·¤Ï6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢¥Î¥¸¥â¥Õ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡É¥Ù¥¤¥Î¥¢¤Ï»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£