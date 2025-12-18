【ロト7】ロト探偵・工藤のイメージング推理（12/19）
今年の本数字出現回数のデータを紹介します。最少は（16）と（25）の4回。最多は（12）の17回です。予想の参考にどうぞ。
「今回の空白域は（09）〜（11）と（14）〜（16）。ケチャップ数字は、13回ぶりに出た（34）です。最有力は（16）。次いで（25）。今年の出現が最少の（16）と（25）ですが、空白域内の（16）を上位にしました。8月15日から出ていない（31）、8月29日の出現が最後の（36）も有力です」（ロト探偵・工藤氏）
14億円超のキャリーオーバーが発生中。チャンスだ！
【ロト7 第657回 12/19（金） 予想数字】
・02 11 13 22 25 29 36
・02 11 15 16 23 25 28
・03 10 16 18 19 27 36
・03 11 16 19 23 31 34
・06 14 19 20 25 31 37
・07 09 14 17 24 31 36
・08 09 16 22 25 27 32
・08 10 15 18 22 25 34
・09 15 16 21 29 34 36
・10 14 16 21 28 31 32