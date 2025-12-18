女子バレーボール

バレーボールのSVリーグ、ヴィクトリーナ姫路は20日、皇后杯準決勝でNECレッドロケッツ川崎と対戦する。アウトサイドヒッターの野中瑠衣が17日、イメチェンした姿を公開。ファンの反響を呼んでいる。

黒い練習着姿の野中は、体育館のフロアでピースサインを決め、笑みを浮かべている。普段は下ろしている前髪をピンでスッキリ留めた。

チーム公式Xが実際の画像を公開。文面では「今日の練習で発見 前髪を留めている るい の姿が…」と記し、野中の「視界良好です！！！」とのコメントを伝えた。「この髪型、試合でも見られるのか…！？ ぜひお楽しみに〜」と記した投稿には、ファンの注目が集まっている。

「もうベースがかわいいからどんな髪型でも」

「ああああああっ!! デコピンしたぁーい」

「新しいヘアスタイルはとてもかわいいですね」

「瑠衣ちゃん！ 可愛いですよ！」

「もうね可愛すぎてバレーどころではないのですよ」

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。



（THE ANSWER編集部）