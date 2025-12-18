野中瑠衣【写真：森田直樹/アフロスポーツ】

女子バレーボール

　バレーボールのSVリーグ、ヴィクトリーナ姫路は20日、皇后杯準決勝でNECレッドロケッツ川崎と対戦する。アウトサイドヒッターの野中瑠衣が17日、イメチェンした姿を公開。ファンの反響を呼んでいる。

　黒い練習着姿の野中は、体育館のフロアでピースサインを決め、笑みを浮かべている。普段は下ろしている前髪をピンでスッキリ留めた。

　チーム公式Xが実際の画像を公開。文面では「今日の練習で発見　前髪を留めている るい の姿が…」と記し、野中の「視界良好です！！！」とのコメントを伝えた。「この髪型、試合でも見られるのか…！？　ぜひお楽しみに〜」と記した投稿には、ファンの注目が集まっている。

「もうベースがかわいいからどんな髪型でも」
「ああああああっ!!　デコピンしたぁーい」
「新しいヘアスタイルはとてもかわいいですね」
「瑠衣ちゃん！　可愛いですよ！」
「もうね可愛すぎてバレーどころではないのですよ」

　24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。

