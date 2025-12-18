【GU × ENGINEERED GARMENTS】キター！ 大人が狙いたい「おすすめアイテム」

大人のカジュアルが一気にシャレ見えしそうな、【GU（ジーユー）】と【ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）】との初コラボが実現！ GUらしい使い勝手の良さがありつつも「古着やミリタリーの要素に遊び心を加えて再構築した」（公式サイトより）というコラボアイテムは、大人女性の着こなしもセンス良く格上げしてくれそうです。

さりげないロゴで上質なこなれ感ゲット

【GU】「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー ENGINEERED GARMENTS」\2,990（税込）

厚みのある生地で高見えし、保温機能付きの起毛裏地によって暖かく着られそう。胸元に入ったコレクションのテーマロゴがアクセントになっています。ラグランスリーブやサイドのリブ、襟のリブを交差させているのもデザインのポイント。シンプルなコーデもおしゃれに格上げできそうです。ネイビー・グレー・オリーブの全3色展開。

大人カジュアルに着こなせるスウェットパンツ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットパンツ ENGINEERED GARMENTS」\3,990（税込）

スウェットトップスと同色同素材のスウェットパンツ。センタークリースによって美脚見えが期待できます。公式サイトによると「品のあるデザインに落とし込んだ」とのことで、ウエストは総ゴムながら前ボタンやファスナー、ベルトループや後ろポケットも付いており、スラックスのような印象です。ニットトップスやシャツと合わせても上品にまとまりそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：licca.M