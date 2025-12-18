放鳥から20年　コウノトリ復活の軌跡　豊岡から広がる生態系保全の希望

兵庫県豊岡市にあるコウノトリの郷公園は、絶滅の危機から奇跡的に復活した、国際的に注目される野生生物保護の聖地だ。2005年9月の放鳥から、現在、日本の空には560羽のコウノトリが飛び、その多くがこの公園から巣立った個体である。

平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、コウノトリの郷公園副園長・椿野亮二さんが出演。これまでを振り返った。

コウノトリの郷公園副園長・椿野亮二さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同左）、田名部真理（同右）

コウノトリはもともと、ロシア・シベリア周辺で繁殖する渡り鳥。越冬のために中国南部、朝鮮半島、日本に渡り、そのまま日本に流鳥としてとどまったのが日本のコウノトリのスタートだ。

江戸時代から明治初期にかけて日本中に生息していたコウノトリは、鉄砲による狩猟の解禁、森林伐採、農薬汚染により個体数が激減。円山川の水辺環境が豊かだったことから豊岡が最期の生息地となった。

1955年、兵庫県と豊岡市、協力団体により「こうの鳥保護協賛会」が設立。絶滅寸前のコウノトリを守り増やす取り組みと、増えた飼育コウノトリを野外に放って野生復帰させようという取り組みの両輪ですすめようとしたが、簡単な道のりではなかった。

1965年から開始した、人工飼育。20年間で55個の卵が産まれるも、卵のなかに農薬に含まれる水銀が残るなどして、1羽も孵化しなかった。1971年には、野生個体が絶滅。1986年には飼育個体も消滅し、完全に絶滅の危機に瀕した。

1985年、ロシアから6羽の若いコウノトリを譲り受けたことが復活への転機となった。その後、1989年には人工飼育による雛の誕生に初成功。しかし、遺伝的多様性の確保、環境整備など、多くの課題を克服する必要があった。椿野副園長は、このように語る。



「汚染されたエサを食べることのないよう、環境創造型農業を推進する必要がありました。加えて、遺伝的多様性を保つため、多摩動物公園や韓国、ロシアと個体を交換し近親婚を避けてきました。各個体には詳細な家系図が存在し、誰とどのペアになり、どの子どもを産んだかが現在も記録されています」（椿野副園長）

人工飼育と同時に、野外で生息できる環境を整えるため、祥雲寺地区の方々と連携し、無農薬・減農薬の環境創造型農業を推進。コウノトリのエサとなる生き物が生息できる環境づくりに取り組んだ。



人工巣塔の建設、水田の生態系保全など、地域全体で取り組んだ保護活動が実を結び、2005年に100羽を超えた時点で開始した野生復帰は、2025年9月には560羽が日本上空を飛ぶまでになっている。

巣塔で野外繁殖をしている親子の様子

興味深いのは、コウノトリの縄張り意識だ。豊岡の親鳥たちは自分の縄張りを厳しく守り、若い鳥たちは新たな生息地を求めて南へ移動している。今年生まれの若い鳥は、豊岡以外の地域でエサを探す傾向が強い。特に最近は兵庫県南部への進出が目覚ましく、播磨町をはじめとしたため池の多い地域で若い群れを見かけるようになったという。

地域経済への貢献も大きい。「コウノトリ育むお米」は高付加価値商品として人気を集め、地域ブランドとして確立されている。お米だけでなく、それを原料とした日本酒なども開発されている。

国際的な協力も進んでいる。今年は、コウノトリ放鳥20周年を記念して、韓国から卵を譲り受け、若い飼育個体を譲渡。生態系保全における国際協力のモデルケースとして高く評価されている。

椿野副園長は、今後の課題について「遺伝的多様性の維持と、さらなる生息環境の整備」と語る。

より多くの人にコウノトリを身近に感じてもらえるよう、今年10月から公園内の観察広場に遊歩道が設置され、より近くでコウノトリを観察できるようになった。将来的には、エサやり体験も計画されている。

平田さんは、「豊岡市民にとって、コウノトリは日常の風景の一部となっている」と語る。

「コウノトリを見ると、1日幸せな気分になるんですよね。皆さんおっしゃいます。地元で育んできた環境を応援するためにも、ぜひこうのとり育むお米やお酒を味わってみてほしい」（平田さん）

コウノトリの郷公園の挑戦は、単なる野生生物保護を超えた意味を持つ。環境、農業、地域振興が一体となった、持続可能な社会づくりの先駆的な取り組みなのである。

絶滅の危機から560羽にまで復活したコウノトリ。その軌跡は、人間と自然の共生可能性を示す、希望に満ちた物語といえるのではないだろうか。



※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年12月18日放送回より