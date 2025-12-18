長く使えて、いろんなコーデに合わせるなら【シンプルなマフラー】が一番

冬のコーディネートに欠かせないマフラー。普段色や柄の洋服をよく着る人は、無地のシンプルなマフラーが一番コーディネートしやすくありませんか？ そんな人に人気ショップで見つけたシンプルなデザインをお届けします。

【パリゴ】発色のいいカラーが差し色効果を発揮！

「ベビー アルパカ プレイン ストール マフラー」各\33,000【メゾンキツネ】

ベビーアルパカ素材の大判厚手の無地マフラーに、「Maison Kitsune Paris」のタグがポイント。トレンドに左右されず、長く愛用できるベーシックなデザイン。大判サイズなので巻き方のアレンジが自在。

【フリークス ストア】柔らかなウールの温もりとロゴ刺しゅうが魅力の別注マフラー

「別注 Thun muffler」各\22,000【A.P.C.×フリークス ストア】

【A.P.C.】にボディと刺しゅうのカラーを【フリークス ストア】が別注したマフラー。ロゴ刺しゅうだけでなく、リブ編みの立体感がアクセントに。柔らかなウール素材を使用し、暖か。

【かぐれ】表情のあるアラン編みがナチュラルなムードを後押し

「ペルーアランマフラー」各\12,100

ペルーのチチカカ湖周辺に住む編み子によって一つひとつ作られたマフラー。無染色の羊毛の風合いを楽しめるざっくりとしたアラン編みが、コーディネートのさりげないアクセントに。

ベーシックなデザインは流行関係なく身に着けられるのも魅力。ワードローブにあれば、必ず戦力になってくれるはず。

※価格はすべて税込みです