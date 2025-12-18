「今、指示を受けている」勾留中の立花孝志被告からの“圧力”疑惑に発展したNHK党市議の「ひと言」

神戸地裁が保釈申請を却下した“ある懸念”

今年１月に亡くなった竹内英明元兵庫県議に対し、名誉を毀損したとして逮捕・起訴された『NHKから国民を守る党』党首である立花孝志被告（58）の保釈請求が却下されたという。

12月10日付の神戸新聞によると、立花被告の弁護人が起訴された当日である11月28日に保釈を請求したものの、12月２日に却下。その却下決定に対する準抗告も12月８日に棄却されたという。

再逮捕でもなければ、立花被告は年明けには保釈される可能性もあるとみていた向きもあったが、どうやらしばらく出てこれそうもないようだ。

神戸地裁は保釈申請を却下した理由を明らかにしていないが、12月10日付の産経新聞は、

〈地裁は被告の証拠隠滅や関係者への不当な働きかけの恐れを考慮したとみられる〉

と報じている。

実は最近、理由の１つとされる“関係者への不当な働きかけ”を想起させる出来事が起きていた。

12月５日、一部地元紙が報じていただけだったが、６月の兵庫県尼崎市議選で、立花被告や『NHK党』所属の福井完樹（かんき）市議（54）ら３人が選挙ポスター代を市に水増し請求した疑いがあるとして、市民２人が詐欺容疑で刑事告発し、11月19日に兵庫県警が受理していたという。

告発状によると、市議選で初当選した福井氏は、『NHK党』関係者の男性が代表を務める「ネット選挙株式会社」（東京都練馬区）に選挙ポスターの作成を依頼し、市に代金として55万5984円を請求した。

ポスターは全576枚作成されたということなので、１枚当たりの単価は965.25円となるが、立花被告が立候補した昨年の県知事選では同社は１枚約130円で作成したと指摘。水増し分約48万円をだまし取ったと主張している。

これに対し、福井氏は何度か動画で説明・反論しているが12月６日に自身のYouTubeチャンネルで、

〈僕がこれ、黙っているとね、本当に立花さんがもっと重い罪を犯したことに言われたりとかするんですよ。だから、そうならないように、あの指示どおりで僕は動いているので〉

と発言した。

証人や事件関係者に圧力を及ぼしかねない危惧

また、12月８日に公開した動画では、ポスター制作代金について、制作枚数（ロット数）の違い（立花被告の場合は1300枚）と、ポスターは裏面のセパレーターをはがして貼ることができるシール仕立てになっていたため、通常のポスターより制作費が高くつく、と説明。その上で、

〈（告発した人が）間違っていたなっていう形で（告発を）取り消してくれたらいいんですけれども。これがまだ残るようであれば、僕は今度は虚偽告発で、僕から訴えます〉

と、告発者に対する脅迫ともとれる発言をした。そして、

〈告発するように、今、指示を受けてるのは、立花党首からそう言われてます〉

と、立花被告から指示されていることを明らかにした。

これには、

〈党首の指示なんて言っちゃダメだよ。“拘置所から外部に圧力をかけることができる”ということだから、保釈できなくなっちゃうでしょ〉

〈福井さん、余計なこと言いすぎ〉

などと、コメントが寄せられた。

福井氏は、翌９日、YouTubeを更新。

〈誤解される表現があった〉

と、立花被告から指示を受けたのではなく、実際は、自分が主体的に動いており、弁護士を通じて立花被告から同意を得たと発言を訂正した。だが、この発言が印象を悪くしたことは間違いないだろう。

福井氏の発言は、立花被告の立場を危うくし、保釈を遠のかせるものだと、指摘していた人は多い。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士もその一人だ。

FRIDAYデジタルの取材に対し西脇弁護士は、

「立花被告の現在の起訴事実とは別の事案の話ではありますが、このことが立花被告をめぐる周辺事情として『立花被告の周囲には指示を出せば証人や事件関係者に圧力を及ぼしかねない人がいる』という危惧を裁判所に与える可能性は十分に考えられます。また検察側にとっても “この状況で立花被告を外に出したら、事件関係者に危険が及ぶ”と保釈に反対する理由になりえます」

と話す。

そもそも、立花被告は過去にあげた動画の中で、

〈刑務所に行っても、遠隔操作できるから何とかなるよ〉

と発言していたこともあり、裁判所が保釈申請を却下する判断を下したのは無理がないと分かる。

敵は後ろにいる味方だったようだーー。

取材・文：佐々木 博之（芸能ジャーナリスト）