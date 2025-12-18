タルト専門店「キル フェ ボン」が、クリスマス期間限定の新作3種を含む全9〜10種類のメニューを、12月20日（土）から12月25日（木）まで全12店舗で販売する。

【キル フェ ボン】新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」

全店で共通メニューの、新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は、イチゴやブドウなど9種類のフルーツやホワイトチョコとカスタードクリーム、ミルク風味豊かなバターをたっぷり使用したパイ生地が楽しめる一品となっている。また期間中は、全商品のホールケーキに限定のクリスマスプレートが付いてくる。

同じく新作の「シャインマスカットとフリルクリームのタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は、果皮ごと楽しめるみずみずしいシャインマスカットと、真っ白なフリル状のクリームが飾られている。クリスマスらしい赤と白のコントラストが楽しめる「イチゴとフリルクリームのタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は、サクサクのパイとホワイトチョコカスタードに、フリル状のクリームとイチゴが乗っている。

【キル フェ ボン】新作「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」

【キル フェ ボン】「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」

店舗限定メニューの「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は、大粒で形の整った“紅ほっぺ”を使用。「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は大粒の“あまおう”をたっぷりと詰めたタルトになっている。

【キル フェ ボン】「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」（グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台限定）

【キル フェ ボン】「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」（名古屋栄、グランフロント大阪店、京都、福岡限定）

新作の「クリスマスモンブラン」もお目見えする。栗とチョコレート入りのアーモンドクリームや、ヨーロッパの名峰モンブランの美しい山脈をイメージした和栗のマロンクリームが楽しめる。



また6種のベリーをリースのように飾った「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」、ビターチョコレートと木イチゴを組み合わせた「クルミとチョコレートのタルト」、サワークリーム入りのホワイトチョコカスタードに自家製ジャムを加え、大粒の“きらぴ香”で飾った「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」も登場する。

【キル フェ ボン】新作「クリスマスモンブラン」（東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都限定）

【キル フェ ボン】「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」（グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡限定）

【キル フェ ボン】「クルミとチョコレートのタルト」（静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡、仙台限定）

【キル フェ ボン】「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」（グランフロント大阪店、京都、静岡、浜松、福岡限定）

「特選 “淡雪”のタルト」は、パイとババロアに白みがかった淡いピンク色の“淡雪”を使用。甘酸っぱいフルーツとナッツの「クリスマスクラシックショコラ」や、コクのあるマスカルポーネチーズとコーヒー、キャラメル風味のクリームが組み合わさった「ティラミス」、白イチゴをふんだんに使用した「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」も販売する。

【キル フェ ボン】「特選 “淡雪”のタルト」（東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜限定）

【キル フェ ボン】「クリスマスクラシックショコラ」（静岡、浜松、京都、仙台限定）

【キル フェ ボン】「ティラミス」（グランメゾン銀座、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、名古屋栄、浜松限定）

【キル フェ ボン】「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」（グランフロント大阪店限定）

12月20日（土）限定で登場する「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」は、イチゴやフランボワーズ、ブルーベリーなど6種類のベリーでロウソクの灯火をイメージしたキャンドルナイトケーキとなっている。



【キル フェ ボン】「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」（12/20限定販売 東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都限定）

「キル フェ ボン」のクリスマス限定メニューは、12月20日（土）から12月25日（木）まで全12店舗（グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、名古屋栄、グランフロント大阪店、京都、福岡、仙台）で販売。ケーキの取り扱いは店舗により異なる。期間中は当日販売のみで、予約は不可。