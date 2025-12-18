日本サッカー協会の佐々木則夫女子委員長（６７）は１８日、都内で取材に応じ、２０２５年のなでしこジャパンを総括した。今年は、なでしこ初の外国出身監督となるニルス・ニールセン監督（５４）を迎えると、公式戦１４試合で６勝４分４敗を記録。初陣のシービリース杯では米国を１３年ぶりに破り、初優勝を飾った一方で、その後の親善試合は６戦勝ちなしと苦戦する時期も続いた。佐々木委員長は「結果が出なくて今ひとつだった時期も新たな選手を呼んで、個々の選手の確認はできていた。そんなにナーバスになることなく（新たな戦力を）取り込めていた」と前向きに捉えた。

今年の総括の中で、指揮官と選手の間のコミュニケーションの部分にも言及した。ニールセン監督が今月４日に「コミュニケーション、通訳を介した会話に問題があった」と話していたように、佐々木委員長も「スタッフのリレーションがうまく行っていなかった。伝えるのに時間がかかって、伝えきった時にはニュアンスが消えていることがあった」と指摘した。

より素早い意思疎通を図るため、ミーティングの方法を既に修正しており、事前にコーチと分析の担当者に戦術などの方針を伝え、指揮官では無くコーチが日本語で説明するようにしている。年内最後のカナダ戦では２連勝を収め、「彼（ニールセン監督）もその方がいいと（言っていた）。監督と相談して移行していった」と話した。

来年３月には２７年ブラジルＷ杯の予選を兼ねるアジア杯が開幕する。Ｗ杯への出場権は、大会の上位４チーム、準々決勝で敗れたチームによるプレーオフに勝利した２チームの、合計６か国が手にする。佐々木委員長は「アジアであっても、優勝をトライしてもらうことに尽きる」と目標を示した。