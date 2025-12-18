SEVENTEEN公式キャラクター・MINITEENのカフェ、全国3店舗で展開 心ときめく空間に
13人組グループ・SEVENTEENの公式キャラクター・MINITEENによる期間限定カフェ「MINITEEN CAFE」が、東京・愛知・大阪の全国3ヶ所で開催される。オリコンニュースでは、東京・BOX cafe&space 表参道店を取材した。
【写真】かわいい！「MINITEEN CAFE」メニュー
入口を抜けると、店内へと続く通路でMINITEENのキャラクターたちがお出迎え。店内モニターにはSEVENTEENのミュージックビデオやMINITEENの映像が映し出され、壁面はもちろん、テーブルや天井にまでMINITEENの世界が広がる。SEVENTEENとMINITEENの魅力を存分に体感できる、心ときめく空間に仕上がっている。
フードやデザートは、クラッカーやバルーン、パーティーハットなど、パーティーシーンをイメージした華やかなラインナップ。鮮やかなブルーが印象的なドリンクなど、フォトジェニックなメニューも充実している。
オリコンニュースでは「Party Hat Plate」を試食。ワッフルコーンとわたあめで表現されたパーティーハットを開けると、アイスクリームなどが飛び出す遊び心あふれる仕掛けが施されている。さわやかな味わいの「Blue Jelly Cider」との相性も抜群だった。
MINITEENは、SEVENTEENのメンバーがデザインに直接参加した全13体のオリジナルキャラクターで構成。それぞれの個性やファンカルチャーを反映した、温かみのある世界が支持を集めている。
「MINITEEN CAFE」は、東京・BOX cafe&space 表参道店が18日から2026年1月25日まで、愛知・BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店が18日から2026年2月8日まで、大阪・BOX cafe&space HEP FIVE店が25日から2026年2月15日までの期間限定で展開される。
【写真】かわいい！「MINITEEN CAFE」メニュー
入口を抜けると、店内へと続く通路でMINITEENのキャラクターたちがお出迎え。店内モニターにはSEVENTEENのミュージックビデオやMINITEENの映像が映し出され、壁面はもちろん、テーブルや天井にまでMINITEENの世界が広がる。SEVENTEENとMINITEENの魅力を存分に体感できる、心ときめく空間に仕上がっている。
オリコンニュースでは「Party Hat Plate」を試食。ワッフルコーンとわたあめで表現されたパーティーハットを開けると、アイスクリームなどが飛び出す遊び心あふれる仕掛けが施されている。さわやかな味わいの「Blue Jelly Cider」との相性も抜群だった。
MINITEENは、SEVENTEENのメンバーがデザインに直接参加した全13体のオリジナルキャラクターで構成。それぞれの個性やファンカルチャーを反映した、温かみのある世界が支持を集めている。
「MINITEEN CAFE」は、東京・BOX cafe&space 表参道店が18日から2026年1月25日まで、愛知・BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店が18日から2026年2月8日まで、大阪・BOX cafe&space HEP FIVE店が25日から2026年2月15日までの期間限定で展開される。