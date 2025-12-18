±§Ìî¾»Ëá¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡×¡¡¡ÈÇÈÆ°·ý¡É¥Ý¡¼¥º¤Ç¥²¡¼¥à°¦¤¬¤µ¤¯Îö
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢CREATIVE¡¡MUSEUM¡¡TOKYO¤Ç20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡¡¡½À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤¬¥²¡¼¥à¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼«Á³¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡È³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡É¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤È¹â¤á¤¢¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ·¿¡£¡ÊÈóÆü¾ï´¶¤¬¡Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¡È¹¶·âÅª¡É¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÌ³¤á¤ë±§Ìî¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼3¡×¤ò¡Ö¶¯À©Åª¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¼í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡ª¤ÈÄ¹¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼èºà¸å¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëµ»¡ÖÇÈÆ°·ý¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¡È¤Ü¤ä¤¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢½Ð¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¾¯¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¶¥µ»¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ´ü¤ÏÍèÇ¯2·î22Æü¤Þ¤Ç¡£¡¡¡¡