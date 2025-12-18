上白石萌歌＆生田斗真、パンダと並ぶ“異色”ビジュアル 『パンダより恋が苦手な私たち』ポスター公開
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める2026年1月期日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（2026年1月10日スタート、毎週土曜 後9：00）のポスタービジュアルが18日、公開された。
【写真】作品とは関係ない姿！パンダな上白石萌歌＆生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディとなる。
今回公開されたポスターには、仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉（上白石）、“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司（生田）の姿が映し出されている。さらに、その横には、本作の象徴的存在でもある“パンダ”の姿も。まっすぐ未来を見据える3人の真剣なまなざしが、恋や人生に悩みながらも前に進もうとするキャラクターたちの姿を映し出し、作品のユニークでアカデミックな世界観を静かに、そして力強く語りかけている。
恋がヘタな人々が“野生”に学びながら、少しずつ前に進んでいく。そんな本作のメッセージを象徴する、印象的なビジュアルとなっている。
