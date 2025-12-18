プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、2026年1月よりCBO(チーフ・ベースボール・オフィサー)を務める桑田真澄氏の就任会見を行いました。

桑田氏は、会見冒頭で「また新たな挑戦をしたいなと思いまして、契約に至りました。微力ですが、全力を尽くしたいと思っております」と挨拶。

オイシックスのCBOを引き受けた理由について、「来年は充電期間と言いますか、ゆっくりしようと思っていました。メジャーリーグに視察に行って情報をアップデートしたり、ワイン造りとかお米作りとかそういったことをしながら、野球界全体を見て充電しようかなという思いでいたんですけど、みなさんから熱心に誘っていただいて。彼らの熱い思いに心を打たれまして、新たな挑戦をしてみようというところに行き着いたんですね」と、就任に至るまでの心境を振り返りました。

巨人の2軍監督としてイースタン・リーグでオイシックスと対戦した際の印象を尋ねられると、「粘り強く戦うっていうのがオイシックスっていうのは戦ってて思いました。5回くらいまで0-0、1-0でいくと“危ないぞ”っていう雰囲気が出てきて、最後まで粘られて負けてしまった」と評価しました。

オイシックスで取り組むことについては“選手を育てていく”という桑田さん。「審判、相手の選手もそうですが、なにより自分をリスペクト出来る選手を育てたい」と話しました。