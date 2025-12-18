内田理央主演『略奪奪婚』キャスト＆メインビジュアル解禁 松本大輝＆小野塚勇人＆野村真美【コメントあり】
俳優の内田理央が主演を務めるテレ東ドラマチューズ！『略奪奪婚』(2026年1月6日スタート 毎週火曜 深0：30〜)では、このほどドラマのキーマンとなる6人のキャストとメインビジュアルが解禁された。
【画像】不穏な雰囲気漂う…『略奪奪婚』メインビジュアル
2022年に電子コミックとして販売されると、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣氏による同名作を実写ドラマ化。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられうるスパイラルサスペンス。主人公の千春役を内田が、千春の夫・司役を伊藤健太郎が、司の不倫相手・えみる役を中村ゆりかが演じる。
千春が利用する元ホストのナオ役に、『第 31 回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリに輝き、『ウルトラマンデッカー』(2022〜23年 テレ東)では主演を務めた松本大輝。司の病院の事務員・梅田亜衣役に映画『遺書、公開。』(25年)、ドラマ『フォレスト』(25年 ABCテレビ)、舞台『WAR BRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン』(25年)と多方面での活躍を見せる川島鈴遥。
えみるの元カレで人気ライバーの海斗役には、今年デジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」でアーティストデビュー、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』(25年 CBCテレビ)など幅広いジャンルでの活躍を見せるISSEIが決定した。
さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を劇団EXILEのメンバーでドラマ『仮面ライダーエグゼイド』(16〜17年 テレビ朝日)、映画『火喰鳥を、喰う』(25年)などへの出演で注目を集める小野塚勇人、司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役をドラマ『D＆D〜医者と刑事の捜査線〜』(24年 テレ東)など、ジャンルを問わず数多くの作品に出演する街田しおん、お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役を『橋田壽賀子ドラマ 渡る世間は鬼ばかり』(1990〜2011年 TBS)の岡倉葉子役で幅広い年代から支持を集めるベテラン俳優の野村真美が務める。
このたび初公開されたメインビジュアルには、妊娠検査薬を手に真っすぐと強い眼差しを向ける千春の姿とは対照的に、幸せそうに寄り添う司とえみるの姿が。略奪と不幸の連鎖が止まらない、いびつな三角関係はどうなってしまうのか!?と不穏さを感じる1枚になっている。またドラマを盛り上げるオープニングテーマは、4人組ガールズロックバンドFaulieu.の「LOOP」に決定した。
【コメント】
■松本大輝
ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低なことをしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆さまに思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐はかなうのか、略奪奪婚最後までぜひご覧ください！
■川島鈴遥
誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとてもうれしく思います。心を込めて演じます！
■ISSEI
海斗役を演じさせていただきます、ISSEIです。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのかぜひ、最後までご覧ください！
■小野塚勇人
作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としてはNo. 1ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。ぜひ観てください!!
■街田しおん
登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。ぜひご覧下さい！
■野村真美
今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じたことのない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。ぜひ、ご覧下さい。
■Faulieu.
このたびオープニング曲を担当させていただきますFaulieu.(フォリュー)です。『LOOP』をお選びいただき、誠にありがとうございます！この曲は怒りを抱えながらも運命の愛を求める人々の愛憎渦巻く人間ドラマを描いています。果たして最後に笑うのは誰か？本編と一緒に楽しんでいただければ幸いです。
