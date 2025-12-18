お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。結婚観を明かし、破局したお笑いコンビ「蛙亭」イワクラ（35）との交際に言及する場面があった。

この日は相方の畠中悠、タレントのベッキーとトークを展開。ベッキーから「どうなるんだろう伊藤さんの人生ってこれから。結婚とすると思います？」と問われると、伊藤は「しないと思います」と断言した。

自由がいいと言われ「というか無理ですね」と伊藤。「まあそれもありますし、もうちょっとさすがに、いろんなことを許してくれる人は…」と語ると、畠中は「つらいか」とツッコミ、伊藤は「つらいかってやめろ！」と反論した。

ベッキーが「じゃあめっちゃ自由にしていいよっていう人だったらありえる？」と再確認すると、「イワクラはそれでしたけれどね。結構」とイワクラとの交際を回顧。

「だから今言われるからじゃないですけど、あいつで無理なら無理ですねもうね」と明言し、「結婚とか考えられないですよ、マジで」と言い切った。

伊藤とイワクラは4年間交際。伊藤は11月2日放送のABEMA SPECIALのバラエティ番組「チャンスの時間」で、今年9月に破局していたと告白していた。