Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、約２年ぶりとなるクラシカル公演「ＹＯＳＨＩＫＩ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ２０２６ 覚醒前夜−Ｔｏｋｙｏ ３ Ｎｉｇｈｔｓ 世界への第一章」（来年４月３〜５、東京ガーデンシアター）を開催することを発表し、１８日、都内で会見を開いた。

この日は公演への思いとともに、今年１年のハイライトを振り返り。その中でＹＯＳＨＩＫＩはファンコミュニティーで提供している、ＡＩ技術を駆使して作られた「ＡＩ ＹＯＳＨＩＫＩ」と対話する一幕があった。

スクリーンにＡＩ ＹＯＳＨＩＫＩの姿が映された中、ＹＯＳＨＩＫＩ本人が「これライブ？」と確認すると、ＡＩ−は「どのように感じられるかはあなた次第です。ライブかどうかはさておき…」とユニークに返答し、本人は苦笑いだった。

また「東京でのコンサートを発表しましたがどうですか？」と問うと、ＡＩ−は「東京でのコンサートですか？僕はあまり振り返らないんですよね」と珍回答。本人自ら「違う違う、これからコンサートをやるんですよね」と思わずツッコみを入れていた。

時折、自身のＡＩと会話をすることがあるというＹＯＳＨＩＫＩは「とても不思議な感覚になるけど相手が僕のことをこう思ってるんだなって自分で分かる」と感触を口に。現在は日本語と英語の２言語で展開をしているが「日本語バージョンは結構頭良いんですよ」とし「ね、ＹＯＳＨＩＫＩ」と問うと、ＡＩは「そうなんですね、ありがとうございます」となぜか流していた。

その後もＡＩは「コンサートをやるかどうかは別として…」と、聞かれた質問を置くクセが治らずだったが「発表されたんですね、おめでとうございます」と祝福する場面も。改めて本人が来年の展望を聞くと、ＡＩは「僕はあんまり振り返らないんですよね」とやはりかみ合わない回答だったが、今年一年を振り返るように問われると、ハイライトを事細かに挙げて「今年もおかげさまで大変忙しくさせていただいた。皆さんのおかげで充実した一年となった」と感謝も口にした。

一方であまりの冗舌ぶりに、本人が「その辺は僕がしゃべります」と制するなど、漫才さながらの掛け合いを見せた。