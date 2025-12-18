坂本花織「ただ滑ってきたわけじゃない」21年のスケート人生を表現するフリーで中野コーチと挑む五輪への道

12月19日から開幕する全日本フィギュアスケート選手権。今大会は来年のミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねている。

そんな大舞台で「完璧な演技をして」代表の座の獲得を狙うのが、坂本花織（25）だ。

全日本では4連覇を成し遂げ、世界選手権では3連覇を達成。2022年の北京オリンピックでは銅メダルを獲得している。

21年間指導を受けている中野園子コーチと二人三脚で目指す、最後のシーズンを追う。

21年間のスケート人生を表現する難しさ

今季GPシリーズ2戦に参戦した坂本は、フランス大会で2位、NHK杯で優勝。しかし、GPファイナルではショートで5位と出遅れてしまう。悔しそうに涙を流す場面もあったが、フリーで巻き返し3位表彰台にのぼった。

11月上旬のインタビューでは「自分を表現すること」の難しさを感じていた坂本。

「今回のショートもフリーも自分自身のストーリーをプログラムにしている。そうなると、自分ってそうやって生きてきたっけ…？とか思ったらもうわからなくなって。



映画みたいに見返せるわけじゃないし、自分で感じたことややってきたことを思い返さないと表現ができないので難しい。自分はここで何を表現したいのだろうと…。でもそれが1つずつクリアになってきているので、あともうちょい」

ショート『Time To Say Goodbye』、フリーは『愛の讃歌』。どちらのプログラムも、中野コーチは「感動するプログラムにしたい」と考えているという。

なかでもフリーは21年間のスケート人生を表現しているプログラム。坂本は「ただ滑ってきたわけじゃない」という自分がこれまでしてきた経験を振り返り、それを演技に落とし込む大変さを感じたと話す。

「いいことばかりじゃなかったし、ケガをしたり、世界選手権で優勝できたり、オリンピックでメダルを獲れたり、その喜びももちろんあるし、コロナ禍には自分は元気なのに滑ることができなくなってしまう経験もした。



ただただ滑ってきたわけじゃない21年間だったので、それを思うといろいろな経験をしてきたなって。4分じゃおさまりきれないけど、なんとか絞り込んで、1つ1つがじっくりというより走馬灯のように流れていくような、見ていたらいろいろなシーンを思い返すようなプログラムになったら」

「運はいいほう」と語る坂本

そう話す坂本だがかつて「今までの輝かしい栄光は全部運です」と言っていた。

そのことについて今改めて尋ねると「いまだに運はいいほうだと思っています。いろいろな運が巡ってきて、いろいろなチャンスがまわってきて、いろいろな経験ができたので、きっと最後は運もですけど、運と実力で乗り切れたらいいなと思います」と持ち前のポジティブさも見せた。

それでも運だけじゃなく、実力で自分の道を歩んできた坂本が、五輪を決める舞台で求めるのは「完璧さ」だ。

「今まで本当に完璧な演技でオリンピックの切符をつかんできた。最後の最後までそれは譲れないし、やるべきことだと思う。ショートもフリーも納得のいく演技ができたら自分は満足です。



全日本でオリンピックが決まるので、自分もそうですけど、いろいろな選手が一番力を入れてくる、本当に熱い戦いになると思う。そこでしっかり勝ち抜けるように、自信のつく練習をして思い切り自分の滑りができれば、結果もついてくると思うので一生懸命頑張ります」

石川佳純にこぼした坂本の本音

全日本選手権に向けて練習する坂本に会いに来たのが、スペシャルキャスターを務める石川佳純さん。

リンクの中で坂本のスピード感のあるジャンプを間近で見た石川さんは「ジャンプの回転が相当早い！」と驚く。

時速20キロから繰り出すダイナミックなジャンプは、坂本の代名詞。

石川さんからそのコツを聞かれると「あまり考えていない、その時のノリ！」と笑い飛ばすが、「体型変化後も、それ以上にトレーニングして今の体にあった跳び方を試行錯誤しながら、今は安定して跳べるようになってきた。器用にクルンじゃなくてバコーンみたいな」と再び笑う。

石川さん自身もオリンピック選考レースを経験しているため、「やっぱり不安は大きいと思う…」と坂本が練習する様子を見つめる。

坂本は「余裕で決まるみたいなのが全然なくて。本当にひとつのミスが命取りになっちゃうので、めっちゃ苦しい」と本音をこぼす。石川さんも「いくら周りに大丈夫と言われてもやるのは私じゃんって」と共感。坂本は「めっちゃそう！最後やるの自分やんって」と大きくうなずく。

石川さんは「やらないと出られないから、みたいな。勝たないと出られないから」と続けると、坂本は「なんか元気出ました」と笑顔に。

中野コーチとの集大成のシーズン

笑顔も演技も常にダイナミックな坂本。そんな坂本に火をつけるのが4歳から21年間指導し続ける中野コーチだ。

氷上練習でも「なんでそんな中途半端にやるの！やめたらあかんって！なんで諦めるん」と檄を飛ばす中野コーチ。

「まだまだできていないことが多いので、いつもと同じように引きずっていかないといけない」と勝つために完璧な演技を求めるのが中野コーチだ。

坂本も「花織より花織のことをわかってくれる。喝を入れて締めにくる感じも今までたくさんやってきて。特に北京五輪を決める全日本のときは『できるかな…』という不安もめちゃくちゃある中で、中野先生がかけてくれた声掛けがすごく後押ししてくれる言葉でした」と振り返る。

それは2021年の全日本選手権。リンク際に立つ坂本に、中野コーチは「花織はできる」と声をかけ、背中を押して送り出してくれたという。

このシーズン序盤、坂本はフリーで苦戦していたが、この全日本のフリーで会心の演技を披露。背中を押した中野コーチの期待に応え、見事優勝し、北京五輪の代表を手にした。

今シーズン限りで引退を表明している坂本にとって、中野コーチとの二人三脚も集大成となる。

「震えるくらい緊張するとは思いますが、先生たちと一緒に戦っていけたらいい結果が出ると思うので、一発でオリンピックの内定を決められるように頑張りたい」