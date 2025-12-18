マンチェスター・ユナイテッドは今冬アル・ヒラルに所属するポルトガル代表MFルベン・ネヴェス（28）の獲得に興味を持っているようだ。英『Football 365』が報じている。



ポルトでプロキャリアをスタートさせ、2017年にウルブズへ移籍したネヴェス。その後2023年夏より活躍の場所をサウジアラビアに移し、現在までアル・ヒラルでプレイしている。



そんななか、ユナテッドは同選手への関心を高めているという。ユナイテッドは中盤の補強に熱心で、ブライトンのカルロス・バレバやノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンを最大のターゲットにしているが、これらの選手獲得には超高額な移籍金が必要となり、1月ではなく、来夏本格的に動き出すと予想されている。





そのため、ユナイテッドは今冬短期的な問題解決のため、比較的安価に獲得できる選手に目を向けており、ネヴェスはそのうちの1人だという。アル・ヒラルは来夏契約満了を迎える同選手の売却を準備しているようで、ユナイテッドは同選手の代理人とすでに交渉を開始しているようだ。しかし、ネヴェスの獲得に興味を持つクラブは多い模様で、トッテナムとニューカッスルも関心を寄せているとのことで争奪戦になる可能性もあるだろう。今シーズンもここまでアル・ヒラルにて公式15試合に出場し、5ゴール1アシストを記録しているネヴェスは今冬プレミアリーグに帰ってくるのか、注目だ。