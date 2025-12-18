IHGホテルズ＆リゾーツは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）隣接地で3つのブランドのホテルをオープンする。

鹿島建設と日本郵政不動産、SMFLみらいパートナーズ、京阪神ビルディングの4社が出資する桜島開発と協業し、「インターコンチネンタル」、「キンプトン」、「ホリデイ・イン ホテルズ＆リゾーツ」の3つのブランドのホテルを2029年に開業する。

客室数はインターコンチネンタルが244室、キンプトンが246室、ホリディ・イン ホテルズ＆リゾーツが327室の計817室で、IHGとして国内最大の新築施設となる。USJのオフィシャルホテルで、エリアでは唯一の外資系ホテルとなる。

インターコンチネンタルにはオールデイダイニング、ロビーバー＆ラウンジ、日本式浴場・ジャグジー、フィットネスジム、ルーフトップ プール、宴会場と会議室（4室）を含むミーティング＆イベントスペース、キンプトンにはオールデイダイニング、ルーフトップ スペシャリティ レストラン、デリ／カフェ、フィットネスジム、屋内プール、会議室（4室）を含むミーティング＆イベントスペース、ホリデイ・インリゾートにはオールデイダイニング、デリ・カフェ、キッズクラブ、ゲームルーム、屋内プール、キッズプールを設ける。