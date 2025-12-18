ヤクルトに大谷翔平の元同僚左腕が加入へ　MLB通算142登板で前回WBCベネズエラ代表の30歳　母国メディア報道

気迫あふれる投球スタイルが印象的なホセ・キハダ(C)Getty Images

今季は主にエンゼルス傘下でプレーした左腕のホセ・キハダが、ヤクルトと契約を結ぶことが12月18日までに、明らかになった。母国ベネズエラの大手スポーツ専門メディア『Lider en Deportes』などが伝えている。

『Lider en Deportes』は現地時間17日に「ホセ・キハダが日本球界へ移籍」と題した記事を配信。「新たなキャリアの一歩を踏み出す」というサブタイトルとともに、「左腕リリーバーのキハダは、日本球界での初挑戦となる東京ヤクルトスワローズと契約し、来季からNPBでプレーすることが決まった」と伝えた。

現在はベネズエラでのウィンターリーグに参加し、マルガリータ・ブレーブスに所属している左腕。同メディアは「このニュースは、マルガリータ・ブレーブスがティブロネス・デ・ラ・グアイラ戦を前に発行したプレスリリースで明らかにされたもの」と報じている。