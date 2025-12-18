女子プロゴルフの竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が１８日、スポンサー契約を結ぶ富士フイルムホールディングスを訪れ今季の活動を報告した。米ツアー本格参戦１年目の今季について「本当にいろんな経験ができた。分からないこともあったし、移動も大変だったけれど、来年に生かしたい」と笑顔で語った。

東京ミッドタウン「フジフイルムスクエア」内で開催中の写真展「イマジニング・ザ・マジック」を観覧した。写真家・蜷川実花が撮り下ろした東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」の世界を堪能。「『アナと雪の女王』が好き。すごくきれい」と見入った。一眼レフのカメラとともに、今季は転戦。「練習ラウンドが早く終わった日に公園や滝に行った。いい気分転換になっている」と明かした。

３月のブルーベイＬＰＧＡで初優勝。その後もメジャーの全米女子オープンで２位に入り、年間ポイントランキング４位と健闘したルーキーイヤーは、出場できる試合すべてに出た。「移動が大変で疲れが取れずに初日を迎えたり。体調が万全じゃないままプレーしたこともあった」。来季は試合数を減らし、より良いコンディションの継続に重きを置いていくことも視野に入れている。「まず、シーズン１勝目ができるように。ずっとメジャーで優勝したいというのがあるので、そこに向けてまた頑張りたい」と目標を掲げた。