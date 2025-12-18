日ハムファンのモー娘。牧野真莉愛、高校時代の中田翔との2ショット公開 自身も小1「ちびまりあ可愛い」「この写真大好き」「真莉愛ちゃんの翔さん愛素敵です」
アイドルグループ・モーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。今シーズン限りで現役を引退した元プロ野球選手の中田翔氏（36）との“思い出”の2ショットを公開した。
【写真】「ちびまりあ可愛い」17年前の中田翔との2ショットを公開した牧野真莉愛
熱狂的な日本ハムファンであり、中田氏のファンでもあることで知られる牧野。この日の投稿では、中田氏が10日に公開したYouTube動画の内容に触れ、熱い思いをつづった。
写真では「2008.1.19 ニッポンハムグループ展示会 中田翔選手（高3）＆まりあ（小1）」のコメントとともに、幼少期の牧野と制服姿の中田氏がサイン色紙を手にほほ笑む2ショットを公開。
この投稿にファンからは「真莉愛ちゃんの翔さん愛素敵です」「可愛いー！翔ちゃんの笑顔」「ちびまりあ可愛い」「二軍時代に応援しに行ってたことまで覚えててくれてたね！真莉愛ちゃんの話を嬉しそうに話す中田翔さん見てほっこりした」「この写真大好き」「ツーショット、素敵ですね!!」などのコメントが寄せられている。
