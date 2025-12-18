アルピニスト・野口健氏（52）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。千葉県鴨川市で建設中の大規模太陽光発電所（メガソーラー）に関し、千葉県の熊谷俊人知事が17日、開発許可を得ていない山林約0・9ヘクタールの伐採が新たに判明し、事業者に原因究明を求めて行政指導したと明らかにしたことに言及した。

既に分かっていた約1・5ヘクタールと合わせて計約2・4ヘクタールに達し、熊谷知事は「前例のない規模で、大変遺憾だ。確実な復旧と徹底した原因究明に向けて厳しく指導する」と述べた。

野口氏は、「千葉・鴨川のメガソーラー 新たに11カ所の違反森林伐採が判明」と題された記事を引用し、「『前例がない規模』での森林法違反とのこと。これで知事による『中止命令』が出せないとするのならば法治国家として全く機能していないということ。違法メガソーラーに関しては行政側は徹底的に取り締まるべき」と自身の考えをつづった。

千葉県は10月下旬、残すべき残置森林の伐採が判明したとして事業者の「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」に工事の一時中止を要請。その後に事業者の調査で新たに11カ所が判明した。

建設工事は中断しており、熊谷知事は「開発行為は森林の復旧や、原因の究明なくして認めるわけにはいかない」と強調。メガソーラーの規制強化に向けて、独自の条例制定を検討する考えも示した。

県は防災や地滑りなどの専門家らでつくる有識者会議を設置しており、今月23日に委員らが現地確認を行う。