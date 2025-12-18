小倉優子、長男とのミセスライブ参戦ショット公開「夢のような時間でした」
【モデルプレス＝2025/12/18】タレントの小倉優子が12月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のライブに長男と訪れたことを報告した。
【写真】3児のママタレ「夢のような時間」ミセスのペンライト2つ写ったショット
小倉は「長男とMrs. GREEN APPLEさんのライブに行きました〜」と報告。ライブのグッズであるペンライトを2つ手にした写真を投稿し、「夢のような時間でした〜！」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「幸せな親子時間」「とっても仲良し」「親子でライブに行くなんて素敵」「ミセスのファンなんですね」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小倉優子、長男とミセスのライブへ
◆小倉優子の投稿に「幸せな親子時間」と反響
