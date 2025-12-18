JOY、妻・わたなべ麻衣との仲良し夫婦ショット公開「お似合いすぎてほっこり」「自然体で素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】タレントのJOYが12月18日、自身のInstagramを更新。妻でモデルのわたなべ麻衣との2ショットを公開した。
【写真】40歳イケメンタレント「お似合い」36歳モデル妻との自撮り公開
JOYは「昨日は麻衣ちゃんと収録だったよー！」「やすこちゃん＆岡田結実ちゃんと1日楽しくロケしてきました！」とつづり、夫婦ショットを投稿。写真には、微笑みを浮かべるJOYとピースサインをするわたなべが仲良く並ぶ姿が収められていた。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな雰囲気伝わってくる」「微笑ましい光景」「自然体で素敵」「お似合いすぎてほっこり」といったコメントが寄せられている。
JOYとわたなべは、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
◆JOY、妻・わたなべ麻衣との夫婦ショット披露
◆JOYの投稿に「お似合いすぎてほっこり」と反響
