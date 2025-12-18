林修氏モノマネ話題・むらせ、結婚発表「いつするか？から、いや今でしょ」直筆コメント＆お相手との2ショット公開
【モデルプレス＝2025/12/18】予備校講師・林修氏のモノマネなどで知られるモノマネタレントのむらせ（39）が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
【写真】むらせ「似すぎてジワる」平野紫耀モノマネ
むらせは「この度一般の方と結婚しました」と直筆で報告。続けて「突然の報告、痛み入ります！で、で、で、結婚はいつするのか？から、いや今でしょ！で、で、で、このタイミングで籍を入れました」と林氏のお馴染みのフレーズである「今でしょ」を取り入れ、結婚に至るまでの経緯をつづった。続けて「これからも変わるけど変わらずモノマネして頑張りますのでよろしくお願いします」と呼びかけている。投稿では、相手と見られる女性との2ショットを公開。結婚指輪をはめた手をアピールする姿が収められている。
むらせは1986年5月11日生まれ。岐阜県出身。ドラマの雰囲気モノマネで一躍話題に。ほかにも、元TOKIOの松岡昌宏や俳優の木村拓哉などのモノマネで注目を集めた。近年では、「ものまねグランプリ」（日本テレビ系）やTBS系「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）などに出演している。 （modelpress編集部）
◆林修氏のモノマネが話題・むらせって？
