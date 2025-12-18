「今日好き」2児の母・重川茉弥、念願叶ったイメチェン新ヘア公開「別人級」「私も真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が12月17日、自身のInstagramを更新。髪色をダークカラーにイメージチェンジしたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」2児の母「別人級」金髪から印象ガラリ新ヘア公開
重川は「髪の毛くらーくした」「念願です」とつづり、新しいヘアカラーでの姿を投稿。これまでのブロンドヘアとは一変して、赤みのある落ち着いたダークカラーで、大人びた雰囲気のカメラ目線ショットを披露している。
この投稿には「別人級」「どっちも似合いすぎ」「ブロンドとのギャップが良い」「可愛すぎる」「イメチェン大成功」「私も真似したい」などの反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」2児の母「別人級」金髪から印象ガラリ新ヘア公開
◆重川茉弥、髪色チェンジで雰囲気一新
重川は「髪の毛くらーくした」「念願です」とつづり、新しいヘアカラーでの姿を投稿。これまでのブロンドヘアとは一変して、赤みのある落ち着いたダークカラーで、大人びた雰囲気のカメラ目線ショットを披露している。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿には「別人級」「どっちも似合いすぎ」「ブロンドとのギャップが良い」「可愛すぎる」「イメチェン大成功」「私も真似したい」などの反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】