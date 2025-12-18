『暴君のシェフ』イ・チェミン、次はバラエティ挑戦？SEVENTEEN旅番組演出ナPDとNetflix新番組を協議中

SEVENTEENの旅番組などを手掛けてきた韓国の人気プロデューサー、ナ・ヨンソクPDが、俳優イ・チェミンをはじめ、ALLDAY PROJECTのターザン、DAY6のドウン、歌手CAR, THE GARDENらと、新たなバラエティ番組について協議中であることが明らかになった。

12月18日、Netflixの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ナ・ヨンソクPDとイ・チェミン、ターザン、ドウン、CAR, THE GARDENが参加する新バラエティ番組については、現在協議中だ」と公式コメントを発表した。

同日午前、韓国メディアの報道によると、ナ・ヨンソクPDは新番組を準備中で、イ・チェミン、ターザン、ドウン、CAR, THE GARDENがレギュラーメンバーとして出演する見通しだという。内容は、一般的な旅行やゲーム中心のバラエティではなく、“過酷さ”をテーマにした企画になると伝えられている。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

なかでも注目を集めているのが、イ・チェミンのバラエティ番組への挑戦だ。ドラマ『暴君のシェフ』で一躍スターダムにのし上がったイ・チェミンだけに、俳優としての次なるステップとして、ナ・ヨンソクPDの番組に参加するのかどうかに関心が集まっている。

ただし、この件についてNetflix関係者は「ナ・ヨンソクPDの新番組を協議しているのは事実だが、現時点では具体的な内容や出演者は何も確定していない」と、慎重な姿勢を示した。

また、イ・チェミンの所属事務所BAROエンターテインメントの関係者も『OSEN』に対し、ナ・ヨンソクPDの新番組出演について「前向きに検討している段階だ」とコメントしている。

なお、ナ・ヨンソクPDは『花より青春』『三食ごはん』『新西遊記』など数々のヒットバラエティを手掛け、“出演者の素顔を引き出す演出力”で知られる韓国を代表するバラエティ演出家。近年はSEVENTEENなどK-POPアーティストとタッグを組んだ番組制作でも注目を集めており、今回の新企画にも大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。