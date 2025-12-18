常識が通用しない…3年前に離婚した中国人夫が今も同じ家で生活　韓国女優「自分でもよくわからない」

女優ハム・ソウォンが、離婚後も中国出身の元夫ジンファと同じ家で生活している現状を明かした。

12月17日に公開されたバラエティ番組『気分爽快ショー・トンチミ』（MBN）の先行映像には、ハム・ソウォンとジンファの離婚後の同居生活の様子が収められていた。

映像では、運動中のハム・ソウォンの背後で誰かの気配がし、出演者たちは「誰か来たみたい」「玄関から入ってきたわけじゃないよね？」と驚きを見せた。

しばらくして姿を現したのは、ほかでもない元夫のジンファだった。パジャマ姿で3階に上がってきたジンファは、自然に「運動してるの？」と声をかけ、まるで夫婦のようにリラックスした様子を見せた。

（画像＝MBN）離婚後も元妻の家にいる元夫ジンファ

パネル陣が「ここに泊まっていったの？」「じゃあ同じ家に住んでいるの？」と尋ねると、ハム・ソウォンはため息で答え、複雑な胸中をのぞかせた。

実際、ハム・ソウォンはジンファのために家の中に別の部屋まで用意していた。ジンファも「僕の部屋だ。ハム・ソウォンさんが使えといってくれた」と語り、同居の事実を認めた。

ハム・ソウォンは以前、「なぜ“同じ屋根の下で暮らす離婚夫婦”になったのか、自分でもよくわからない」と打ち明けており、2人は顔を合わせるたびに些細なことで声を荒らげ、対立する様子も見せていた。ハム・ソウォンは「息苦しく感じることが多い」と率直に語り、パネル陣からは「娘さんがとても心配だ」との声が上がった。

精神科専門医のイ・グァンミンは「今くらいの距離感が、2人にとってはむしろ適切なのかもしれない」と助言したが、パネル陣からは「お互いに大きな傷になりそうだ」との意見もあった。

（写真提供＝OSEN）ジンファ（左）とハム・ソウォン

なお、ハム・ソウォンは2018年に18歳年下のジンファと結婚し、娘ヘジョンをもうけたが、2022年に離婚。現在は韓国でシングルマザーとして娘を育てている。

◇ハム・ソウォン プロフィール

1976年6月5日生まれ。1995年の映画『ヘア・ドレッサー』でデビュー。女優活動のほか、歌手として曲も発表している。2018年に18歳下の中国人ジンファと結婚し、バラエティ番組『妻の味』（原題）で日常を公開したことでセレブ夫婦として愛された。しかし番組で紹介された義実家の別荘が宿泊施設だという疑惑、広州の新居が短期のレンタルハウスだとして“やらせ”疑惑が浮上。これを認めて番組から降板すると、以降はお騒がせタレントとしてのイメージが強い。2024年8月、2022年にジンファと離婚していたことを公表。