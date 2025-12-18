メ～テレ（名古屋テレビ）

15日、東京・赤坂の高級個室サウナ店で発生した火事。個室の扉の取っ手が内側外側、共に外れていて、夫婦が閉じ込められた可能性があります。個室空間でどんな安全対策が取られているのか、名古屋の店を取材しました。

名古屋駅近くの「サウナモンキー」は、東海地区最大級の敷地面積で、共用で使うサウナのほかに2種類の個室タイプのサウナもあります。

「まさかサウナ施設で火災が起きると想定していなかった。起きてしまったかと危機感を覚えた」(サウナモンキー 猿橋広康 店長)

猿橋店長は、今回の赤坂のサウナ店の「ドアノブ」について疑問を感じたといいます。

「女性でも簡単に開けられる押し戸が通常の仕様。ドアノブは故障したら出られない可能性があるので、リスクを少しでも減らすためにあまり採用しない」(猿橋店長)

非常用ボタンはひざ下に

非常用ボタンについては…。

「非常用ボタンはひざ下の位置についています。具合が悪くなった人がもし倒れた場合で押せる位置に」(猿橋店長)

実際に押すと、サウナ内に変化はありませんが…。

「事務所にコールが届いて、どのサウナ室でボタン押されたかわかる」(猿橋店長)

わずか19秒でスタッフが駆けつけました。

「必ずフロントに1人スタッフがいる状態なので、鳴った段階でスタッフが気付く態勢を整えている」(猿橋店長)

サウナモンキーでは、サウナ室すべてに非常用ボタンを設置。押された場合、スタッフがいる事務所の作動装置が反応するようになっています。

「月に1度、ブザーを鳴るかどうか、すべてのサウナ室で実際に作動させて点検している」(猿橋店長)

「電子機器持ち込み禁止」を改めて周知

また、スマホやバッテリーなどの電子機器の持ち込みは、火災の危険があることから、これまでも禁止しています。

今回の火災を受けて貼り紙を掲示し、改めて注意喚起しました。

「(今回の火災を受けて)いろいろなかたちでお客さんに周知していこうかと。施設では安全対策をとっていると知ってもらうことで、より安全にサウナを使ってもらえるかなと」(猿橋店長)