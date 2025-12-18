TWICE・ダヒョン、“超ミニ丈”ワンピで美脚全開！ドラマ『ラブ ミー』制作発表会に出席【PHOTO】
TWICEのダヒョンが、圧巻のスタイルを披露した。
ダヒョンは12月18日、ソウル・新道林（シンドリム）のザ・リンク・ソウルで行われたJTBCの新ドラマ『ラブ ミー』の制作発表会に出席した。
この日、ダヒョンは首元の淡いピンクのリボンタイがポイントとなったミニ丈のワンピースを着用。黒のシアータイツを合わせたスタイリングで、すらりと伸びる美脚が際立ち、視線を集めた。
女優として参加したイベントだったが、カメラに向かってポーズを決める姿からは、現役アイドルならではの存在感も感じられた。
なお、ダヒョンが出演するドラマ『ラブ ミー』は、日本ではU-NEXTにて12月19日より配信される。
◇ダヒョン プロフィール
1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。