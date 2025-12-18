「チロルチョコ」がかわいくて便利なステーショナリーで登場！ 「チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK」12月25日発売
【チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK】 12月25日 発売予定 価格：2,739円
※ステーショナリーセット以外は商品に含まれません
宝島社は、ムック本「チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK」を12月25日に発売する。価格は2,739円。
本製品は、「チロルチョコ」の人気柄を集めた、缶ケース、クリップ、ホチキス、ハサミ、付箋、マスキングテープ、シールの豪華な7点セットの商品となっている。
缶ケースは、ロングセラー商品のコーヒーヌガーを再現したデザインで、インパクトも大きく、見た目以上の収納力で、セットのステーショナリーを収納できるほか、お菓子や小物入れとしても活躍する。
付箋やマスキングテープ、シールはミルクやアーモンド、ビスなどの人気パッケージの柄が描かれていて、本誌でしか手に入らないアイテムとなっている。
コーヒーヌガー缶ケースサイズ：縦 約120mm × 横 約120mm × 高さ 約35mm
四角クリップ（2種）サイズ：縦 約30mm × 横 約30mm
ホチキスサイズ：長さ 約60mm
ハサミサイズ：長さ 約105mm
かわいい付箋（4種・各5枚）サイズ：縦 約10mm × 横 約70mm
マスキングテープサイズ：幅 約15mm × 長さ 約5m
ぷにぷにシール（4種）サイズ：縦 約25mm × 横 約25mm
※ステーショナリーセット以外は商品に含まれません
※製造工程上、ハサミのハンドルの色は、写真と左右逆になっている場合があります。あらかじめご了承ください