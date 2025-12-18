【チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK】 12月25日 発売予定 価格：2,739円

宝島社は、ムック本「チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK」を12月25日に発売する。価格は2,739円。

本製品は、「チロルチョコ」の人気柄を集めた、缶ケース、クリップ、ホチキス、ハサミ、付箋、マスキングテープ、シールの豪華な7点セットの商品となっている。

缶ケースは、ロングセラー商品のコーヒーヌガーを再現したデザインで、インパクトも大きく、見た目以上の収納力で、セットのステーショナリーを収納できるほか、お菓子や小物入れとしても活躍する。

付箋やマスキングテープ、シールはミルクやアーモンド、ビスなどの人気パッケージの柄が描かれていて、本誌でしか手に入らないアイテムとなっている。

「チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK」

コーヒーヌガー缶ケース

四角クリップ（2種）

ホチキス

ハサミ

かわいい付箋（4種・各5枚）

マスキングテープ

ぷにぷにシール（4種）

サイズ：縦 約120mm × 横 約120mm × 高さ 約35mmサイズ：縦 約30mm × 横 約30mmサイズ：長さ 約60mmサイズ：長さ 約105mmサイズ：縦 約10mm × 横 約70mmサイズ：幅 約15mm × 長さ 約5mサイズ：縦 約25mm × 横 約25mm

※ステーショナリーセット以外は商品に含まれません

※製造工程上、ハサミのハンドルの色は、写真と左右逆になっている場合があります。あらかじめご了承ください