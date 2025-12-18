3COINSを展開するパル(PAL)は、「“はじめて”にちょうどいい」と謳う10.1型タブレットを、12月22日に発売する。直販価格は16,500円。OSには、軽量版Android OSである「Android OS Go Edition 15」を採用する。

10.1型ディスプレイを採用し、動画視聴や学習アプリも快適に使え、家族共有のセカンドタブレットにも最適だという。ADSパネルで、解像度は1,280×800ドット、輝度は270cm/m2。タッチ方式には、5ポイント静電容量式を採用する。

0.8W＋0.8Wのステレオスピーカーやマイク(1基)、約200万画素のフロント/リアカメラ、加速度センサーを内蔵。充電とデータ通信用にUSB Type-C(USB2.0)ポートを備えるほか、3.5mmのヘッドフォン端子も搭載。

プロセッサはAllwinner A333で、メモリは3GB(3GBの仮想メモリ追加対応)、ストレージ容量は64GB。microSDカードスロットを備え、最大128GBまでのmicroSDXCカードに対応する。Wi-Fi、Bluetooth 5.2も利用できる。

バッテリー駆動時間は約5.5時間、充電時間は電源OFF時で約4.5時間。外形寸法は突起部を除いて162.2×243.5×9.6mm(縦×横×厚み)、重さは約486g。

クイックスタートガイドと取扱説明書、保証書が付属するが、USB-ACアダプター、USBケーブルは付属しない。

あわせて専用タブレットケースとして、「タブレット手帳型ケース」も1,650円で発売する。カラーはホワイトとブラック。

この10.1型タブレットは「憧れの機能を、もっと気軽に体験してほしい。そんな思いから、手に取りやすい価格でラインアップ」するという「3COINS PREMIUM LINE」の製品。