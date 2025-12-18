【物語りの遺伝子　“忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー】（９）浅間神社で語る「厄よけの桃」

YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。

前回は、玉田家再興にあたり「三つの大願」をお話ししました。今回はその一つである神道講釈―神社で古事をひもとき物語を語る―が、甲斐國一宮浅間神社で形になったお話でございます。

▼浅間神社の桃

毎年、山梨県の浅間神社で開催される「桃まつり」。これは10年ほど前に新しくできたお祭りです。

この地域は、言わずとしれた“桃どころ”。桃が数多く栽培されます。浅間神社には、その桃ゆかりの仕掛けが、もうひとつございます。桃の実に見立てた石を、富士山型の穴めがけて投げ、砕いて厄を祓う。その名も「桃之玉石投げ」でございます。

ところが、桃が厄よけになるわけ、その“物語”は、意外と知られておりません。

「なぜ桃で厄が祓えるのか」。その根っこをたどりますと、古事記のあの場面に行き当たります。

伊耶那岐神（いざなぎのかみ）が桃に「人々の苦しみを救え」と命じ、“意富加牟豆美命（おおかむづみのみこと）”という名を与えた――。

この物語を知って桃を栽培すれば、苦労の中にも喜びや誇りを感じていただけるのではないか。そんな願いが、桃まつりには込められております。

そして2025年、その思いを受けて、私が神道講釈をさせていただけることになりました。

お伺いしたのは7月20日。

その日は毎年恒例、人形師・百鬼ゆめひなさんの奉納人形神楽がございました。

演目は、コノハナサクヤヒメの物語「創作人形神楽 神の運命（さだめ）」。

ゆめひなさんが操る人形と和楽器奏者・木村俊介さんが奏でるさまざまな楽器と歌。それらが混ざり合い、幻想の中で物語られたのは、コノハナサクヤヒメが産屋に火を放ち、火照命（ほでりのみこと）・火須勢理命（ほすせりのみこと）・火遠理命（ほおりのみこと）を産むお話。

「こんな表現の仕方もあるのか」と、かなり刺激を受けました。

そして翌21日。

毎年恒例の奉納落語、春風亭柳枝（しゅんぷうてい・りゅうし）さんの落語会。その合間で、神道講釈をさせていただくことになりました。

柳枝さんの品のある江戸落語で幕が開き、いよいよ神道講釈でございます。

▼黄泉の追っ手を退けた桃

さあ、浅間神社。

南側に鳥居がございます。そこからまっすぐ進むと本殿――と言いたいところですが、そこには本殿はない。なんと九十度、西に曲がった先に本殿があるのです。

なぜか。南側にある富士山が、万が一噴火したとしても、神様をお守りできるように、本殿を富士山に向けなかった。

これを知ってお参りするだけでも、普段とは違うお参りができると思います。

さて、日本誕生はイザナギ、イザナミによって成し遂げられました。二柱（二神）から多くの神々が生まれていきます。ところが、イザナミは火の神を産んだときに燃えてしまい、そのまま黄泉の国へ行ってしまいました。

残されたのがイザナギ。悲しくて、悲しくて仕方がない。

イザナミに会うため、意を決して黄泉の国へ向かいます。辺りは真っ暗闇。やっと会えたイザナミに、イザナギは必死に頼み込む。

「一緒に帰ろう」

ところが、イザナミは言うのです。

「黄泉の国の食べ物を食べてしまったので帰ることはできない」と。

それでも帰ろうと迫るイザナギの気持ちに、心揺れたイザナミは、こう言い残しました。

「それでは、黄泉の国の神々と話をしてまいります。しかし、決してその姿、見ないでくださいね」

これを言われて、見ない方は少ないんです。

イザナギもご多分に漏れず、イザナミの姿を見てしまう。すると、その姿の醜いこと。

「見たなぁ」

振り返ったイザナミと目が合ったイザナギは、逃げ始めました。追いかけるイザナミと、黄泉の国の怪物・ヨモツシコメ。

実は、イザナギよりもヨモツシコメの方が足が速い。

追いつかれそうになったその時、イザナギが黒御縵（くろみかずら）を投げつけると――

デラウェア、シャインマスカット、甲州の実がなった。あまりのおいしさにヨモツシコメが足を止めた。

しかし、すぐに食べ切る。そして、また追ってくる。

イザナギは、ようやく黄泉の国の出口が見えるところまでたどり着きました。ところが背後では、ヨモツシコメが今にも追いつかんばかり。

「もはや、これまでか」

そう思ったとき、目の前に立っていたのが、桃の木でございます。

その実をとって投げる。すると、なんとヨモツシコメたちは逃げ始めた。

「あぁ、助かった。桃よ、これからも人々が苦しんだときには救うのじゃ。意富加牟豆美命の名を与える」

イザナギはそう言ったのでした。

そんな桃が、日本一生産されている山梨県。山梨がいかにすごいところなのか、少しでも感じていただけたらうれしいです。

――そんなお話をさせていただきました。

ただし、この物語、全部は信じないでくださいね。多少の脚色がされております。講談師ができることは、皆さまを「知的好奇心の扉の前」までご案内をすることだけです。

このお話にご興味を持ってくださった方は、ぜひご自分で古事記を紐解いてください。そして、甲斐國一宮浅間神社にお参りください。

◆四代目・玉田玉秀斎

玉田家は幕末、京都を拠点に活躍した神道講釈師・玉田永教の流れをくみ、三代目玉秀斎は『猿飛佐助』『真田十勇士』『菅原天神記』『安倍晴明伝』などを世に広め、明治大正期の若者に大きな影響を与えた。四代目玉秀斎はロータリー交換留学生としてスウェーデンに留学中、逆に日本に興味を持ち講談師に。英語講談や音楽コラボ講談、地域に残る物語に光を当てる“観光講談”に力を入れ、ホームレス経験者への取材を元にしたビッグイシュー講談、SDGs講談など創作多数。さらに文楽や吉本新喜劇、地域の伝統芸能とのコラボ公演も多い。2024年3月三重大学大学院修士課程「忍者・忍術学コース」修了。2024年4月より和歌山大学大学院・観光学研究科後期博士課程にて研究中。