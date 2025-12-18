公式生放送特番「ヴァルチュン情報局」で、美少女プラモデルプロジェクト「VALKYRIE TUNE（ヴァルキリーチューン）」の新作ビジュアルノベルゲーム『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』の最新情報が公開になった。Steamストアページも近日公開予定だ。

『VALKYRIE TUNE』ヴァルチュン情報局 2nd SONG（生放送アーカイブ）：

https://www.youtube.com/live/T4Hz51xab_s



本作はプラモデル「ヴァルキリーチューン」の世界観を拡張したノベルゲーム。可愛さ・笑い・癒やしから価値観がひっくり返る二面性のあるストーリーが特徴だ。

女性しかいないドーム都市「イニティウム」でコールドスリープから目覚めた記憶喪失の青年レイ。救世主と呼ばれるレイは、武装楽器ハーモニックウェポンを操る6人の少女＜TUNED＞と暮らしながら記憶回復を目指す。少女たちとの日常が心を温めるが、驚愕の秘密が明らかになる。

【主要キャラクターとキャスト】 リサ＝キャスター：礒部花凜

エリカ＝ストラディヴァリ：大和田仁美

アイリス＝ブルックナー：井澤詩織

マチルダ＝パトリコラ：松岡美里

ローラ＝クラビア：上坂すみれ

メイス＝アルタス：遠野ひかる

アイリーン＝セルマ：佐藤利奈 【スタッフ情報】 エグゼクティブプロデューサー：岩佐 厳太郎（グッドスマイルカンパニー）

プロデューサー・原案・シナリオ: 石原章弘（グッドスマイルカンパニー）

企画：田中ヒロ・石原章弘（グッドスマイルカンパニー）

メインディレクター・演出：molion（フロントウイング）

キャラクターデザイン：今井 翔太（HELL ARTS）

音楽：堀江 昌太（PHYZ）

制作：フロントウイング

製作：グッドスマイルカンパニー

また、「VALKYRIE TUNE」の学園漫画が2026年2月からホビージャパンウェブで連載決定した。作画はホシノ、原案は石原章弘、脚本は鶴見長汰朗が手掛ける。

グッドスマイルカンパニーはフィギュア・玩具の企画・制作・販売を行う企業。ねんどろいどシリーズなどで知られる。

VALKYRIE TUNE：機械仕掛けのアイ | GOOD SMILE COMPANY：

https://valkyrietune-official.com/game/

