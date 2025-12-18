ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

見た目も機能も妥協しない！電子レンジの新基準【ツインバード】のミラーデザイン電子レンジがAmazonに登場!

1


ツインバードの電子レンジは、ミラーガラスの質感が空間に洗練を添えるアイテムだ。「家具を選ぶように家電を選ぶ」という思想から生まれたこのモデルは、スタイリッシュな佇まいと高い機能性を両立している。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


フロントはミラー仕上げ、ボディはマットブラックで統一された構成により、部屋に自然に馴染みながらも存在感のある空気感を演出する。ミラー効果で空間の奥行きが生まれ、インテリア性にも優れた一台となっている。

→【アイテム詳細を見る】

3


機能面では、食材の表面温度を感知する赤外線センサーを搭載。自動あたためモードでは、分量や種類に応じて加熱時間を自動調整し、ちょうどよい仕上がりに導く。操作部はダイヤル式で、大きく見やすい液晶パネルとシンプルな操作系統が直感的な使いやすさを実現する。

夜間に配慮した消音モードでは、ブザーの代わりにバックライト点滅で通知する設計となっており、静かな時間帯にも気兼ねなく使用できる。庫内はターンテーブルなしのフラット構造で、大型容器やコンビニ弁当もスムーズに出し入れ可能。

→【アイテム詳細を見る】

4


単身者からファミリーまで幅広く対応し、冷蔵庫の上にも置きやすいサイズ感と、空間を選ばないデザイン性が魅力。新生活のスタートにもふさわしい、スマートで心地よい家電として長く活躍してくれるはずだ。