１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにした人気検証企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」の第４弾として「名探偵津田 第４話 電気じかけの罠と１００年の祈り」前編が開幕した。

次回２４日クリスマスイブとの大型２週連続企画。新語・流行語大賞にノミネートされた津田の「長袖をください」を生んだ人気企画で、事前にはネットで「水ダウ」で注目を集め同じく新語・流行語大賞にノミネートされた芸人「ひょうろく」も、今回の名探偵津田に登場するとの予想も出ていたが…。

今１０月クールは、ひょろくは「水ダウ」裏番組のフジテレビドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」にジャズ喫茶の店員役でレギュラー出演しており、脚本の三谷幸喜氏が「僕のドラマに出ている限りは『水曜日のダウンタウン』に出られないんですよ、裏かぶりだから」と説明していた。

ただドラマが１７日に最終回を迎え、ひょうろくの「水ダウ出演ＮＧ」は解禁に。「名探偵津田」完結編が放送される次回２４日以降は、また定期的に水ダウのターゲットになるとみられる。