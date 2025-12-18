AI、夫の誕生日を祝福 長女＆長男との家族4ショット添え「とにかく最高の年にしてください」
アーティスト・AI（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で音楽集団・カイキゲッショクのHIRO、長女・平和さん、長男・博愛さんとの“顔出し”家族ショット添え、HIROの誕生日を祝福した。
【写真】「素敵なファミリー」AIが公開した夫＆長女・長男との家族4ショット ※3枚目
AIは「Happy happy birthday パパジーン」とつづり、家族4ショットをはじめ、長女が描いたプレゼントの絵や誕生日ケーキの写真をアップした。
投稿では「いつも子供達に愛情いっぱい感謝です」「お誕生日おめでとう we love you!!!!!!!!!!!」と、日頃の感謝と深い愛情を表現。さらに、祝いの準備をするにあたっては「子供達もセットお手伝いがんばりましたっwパパために！ってw」と、ほほ笑ましいエピソードを明かした。
最後には「とにかく最高の年にしてください」「おーおーおーおー!!!!終わりなきロール」と、夫の飛躍を願う愛ある言葉で締めくくった。
コメント欄には「素敵なファミリー」「なんか幸せな気持ちになります」「素敵過ぎです」などの声が多数寄せられている。
