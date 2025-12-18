ジョンマスターオーガニック×干支「午」♡新春限定ラッピングギフトが登場

“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックから、2026年の始まりにふさわしい干支「午」をモチーフにした新春限定ギフトが登場します。赤と金を基調にした華やかなラッピングは、贈る側も受け取る側も心が弾むデザイン。年始のご挨拶や大切な人への感謝を、オーガニックの恵みとともにやさしく伝えてくれます♡

干支「午」を描いた限定ラッピング

2026年の干支「午」が、新しい年へ軽やかに駆け出す姿を描いた限定ラッピングは、迎春らしい赤と金の配色が印象的。

風呂敷スタイルで仕上げられているため、ギフトとしての役目を終えたあとも日常で活用できるのが魅力です。

※2025年12月18日（木）より公式オンラインストアにて先行発売します。

SINN PURETÉのコラボが話題♡#FR2と生む静と艶の香り

選べる新春ギフトラインナップ

新年限定ギフトは全5種類。

2026 hair care gift 6,490円（税込）は、C＆Gシャンプー236mLとC＆Gコンディショナー236mLをセット。

2026 styling gift 9,460円（税込）は、R＆AヘアミルクN118mLとコンボパドルブラシ入り。

2026 hand care gift 6,930円（税込）は、L＆Gハンドウォッシュ236mLとL＆Gハンドクリーム60mLのセット。

2026 traveling(daily nourishing)3,355円（税込）は、C＆Gシャンプー60mL、C＆Gコンディショナー60mL、G＆CリーブインコンディショニングミストN30mL。

2026 traveling(daily nourishing)3,960円（税込）は、イブニングPシャンプーN60mL、L＆AコンディショナーN60mL、R＆AヘアミルクN30mLを詰め合わせています。

新年のシーンに寄り添う贈り物

バスタイムを彩る定番セットから、旅行やホカンスに便利なミニサイズまで揃う今回の新春ギフト。オーガニック精油の香りが、慌ただしい年始にも穏やかなひとときを届けてくれます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

晴れやかな一年の始まりに

干支「午」に込められた前向きなエネルギーと、ジョンマスターオーガニックのやさしい使い心地が出会った新春限定ギフト。

今年もよろしくの気持ちや感謝を伝える贈り物としてはもちろん、自分自身へのスタートギフトにもぴったりです。新しい一年を、心地よい香りとともに迎えてみてはいかがでしょうか♪