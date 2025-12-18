「Noodle Atelier 有象無象 uzomuzo」は、大須に店を構えるストリート系ラーメン店です。さまざまな文化が交差する大須らしい個性的な店内には、男女問わず幅広い世代の客が訪れています。



麺は、店のメニューに合わせて開発された中太ストレート麺。ツルッとモチモチ、しっかりとした噛みごたえが特徴です。多くのメニューで使われている卵には、黄身の色とコクが際立つ「満月たまご」を使用しています。





オープン以来の看板メニューが【タマゴかけ麺】。特製ダレと卵黄を麺に豪快に絡め、一気に味わう、素材への自信がうかがえるシンプルな一杯です。麺は冷水で締めることで、ひんやりとした喉ごしに仕上げています。低温調理したレアチャーシューにレモンを添え、卓上には「こんぶ酢」「山椒」「藻塩」などを用意。好みに合わせて味の変化を楽しめます。残ったタレに「追い飯」や「チーズ追い飯」を加える人も多くいます。【タマゴかけ麺-GOD-】は、卵を合計3個使用した贅沢な一杯。卵黄2個に加え、店仕込みの味付け玉子をトッピングし、特に若い世代から支持を集めています。このほか、定番人気の【濃厚魚介つけ麺】や、辛さが選べる【辛辛濃厚魚介つけ麺】をはじめ、【銀シャリ】、【炙りレアチャーシュー丼】、【バジルとろろご飯】など、麺との相性を考えたサイドメニューも充実。トッピングで好評の自家製ラー油は、辛味を抑えた“おかず系”で、麺にもご飯にもよく合います。季節限定メニューもこの店の魅力の一つ。春の「塩まぜそば」、夏の「冷やし中華」や「三種のつけダレ」、2024年冬には「カルボナーラ」が登場し、大きな話題となりました。2025年初秋には「ホルモンつけ麺」が登場しました。プリプリのホルモンは香ばしく、噛むほどに旨味が広がり、マイルドな辛さの濃厚スープで体も温まるスタミナ満点の一杯です。＜メニュー＞【タマゴかけ麺-ノーマル-】（880円）【タマゴかけ麺-GOD-（タマゴW・味玉付き）】（1150円）【肉マシ タマゴかけ麺-ノーマル-】（1200円）【味玉 濃厚魚介つけ麺】【味玉 辛辛魚介つけ麺 選べる辛さ1辛～3辛】（各1150円）【期間限定 ホルモンつけ麺】（1450円）【銀シャリ】（180円）【炙りレアチャーシュー丼】（480円）【バジルとろろご飯】（450円）【究極のTKG 満月たまご使用】（330円） など※2025年9月29日時点の情報です