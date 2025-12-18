福島県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキング！ 2位「会津芦ノ牧温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「アニメの舞台のような雰囲気を感じるホテルがあるから」（20代男性／神奈川県）、「温泉の湯の効能が良く、また自然に囲まれ絶景を楽しむことができるため」（20代女性／北海道）、「川の景観が素晴らしく露天風呂から見る景色は癒されます」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「スキーが出来て、そのあとに温泉も楽しめるので」（40代男性／大阪府）、「猪苗代湖と磐梯や裏磐梯という福島を代表する景勝地から近いので」（50代男性／愛知県）、「湖と山の絶景、アクティビティと温泉が一体になった体験が魅力だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：会津芦ノ牧温泉／52票福島県会津若松市にある会津芦ノ牧温泉は、大川渓谷沿いに位置し、四季折々の美しい渓谷美を楽しめる温泉地です。会津若松市街地や東山温泉にも近く、歴史観光と温泉を組み合わせた旅がしやすい点が、外国人観光客にすすめたいと評価されました。
1位：猪苗代温泉／60票福島県耶麻郡猪苗代町にある猪苗代温泉は、猪苗代湖や磐梯山などの雄大な自然景観に囲まれた温泉地です。リゾート施設も多く、スキーや湖畔でのアクティビティと温泉を同時に楽しめる点が、外国人観光客に最もすすめたいと支持されました。自然の美しさとアクティビティの豊富さが魅力です。
