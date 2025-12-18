結婚発表のヘラヘラ三銃士・さおりん、ミニ丈ウエディングドレスで美脚を披露「手にハブ酒」「たまらなく好き」
女性3人組YouTuber・ヘラヘラ三銃士のさおりんさんは12月17日、自身のInstagramを更新。ライブイベント『ヘラヘラ大感謝祭〜今年最後の大騒ぎ2025〜』のアフターパーティーでのショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】さおりんの美脚際立つ超ミニ丈コーデ
この投稿にファンからは、「最高や」「さおりん 凄く素敵綺麗」「似合ってる！可愛い」「綺麗すぎる〜」「ドレス着て片手にハブ酒瓶ごと持ってるのたまらなく好き」「可愛すぎるし嬉しすぎるし素敵すぎるしほんとにおめでとうすぎる」「結婚、本当におめでとう 誰よりも幸せでいてね！！だいすき！！」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】さおりんの美脚際立つ超ミニ丈コーデ
ミニ丈ドレス姿を披露さおりんさんは「アフターパーティーにて乾杯ちゃん」とつづり、9枚の写真を掲載しました。ウエディングドレスに身を包んださおりんさん、おだんごヘアのまりなさん、イベントグッズと思われるTシャツを着用したありしゃんさんが写っています。ウエディングドレスはミニ丈で、さおりんさんのしなやかな美脚を生かすデザインです。
かわい過ぎるウエディングフォト16日に結婚を発表したさおりんさん。同グループのYouTubeチャンネルで『【ご報告】さおりん結婚しました！！！！！』と題した動画を更新し、出会いから結婚に至るまでのエピソードを明かしています。また、Instagramでは、顔を隠した夫とのウエディングフォトを公開しました。
(文:勝野 里砂)