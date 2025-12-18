株式会社ツムラが12月18日、生理やPMS（月経前症候群）をテーマにしたWeb展示「違いを知ることからはじめよう展」を公開しました。

2025年7月に東京・丸の内で開催され、約5000人が来場した期間限定の企画展を、場所や時間を問わず体験できる形に再構成したもので、「生理のつらさを、我慢しなくていい社会へ。」を掲げる「#OneMoreChoice プロジェクト」の一環として展開されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

同プロジェクトは、ツムラが2021年に立ち上げた取り組みで、生理やPMSに伴う不調を「我慢」するのではなく、休む、相談する、働き方を変えるなど、別の選択肢を社会に広げることを目的としています。

今回のWeb展示は、7月の企画展で寄せられた「人によってつらさが違うことを知った」「自分の症状と向き合うきっかけになった」といった反響を受け、より多くの人に気づきや対話の機会を届けるために制作されました。

展示は「イントロダクション」「気づく」「想像する」「向き合う」の4つのチャプターで構成され、生理やPMSに関する基礎知識や調査結果の紹介から始まります。

見えにくい本音やつらさを音声やマンガで可視化する内容や、CGイラストを用いて、生理・PMSによって“いつも通り”に過ごせない一日を表現したコンテンツ。また、ホルモン周期に伴う心身の変化を波形で表現したものなど、当事者だけでなく経験のない人にも理解しやすい構成となっています。

俳優の井桁弘恵さん、マリウス葉さんが出演する音声コンテンツ「日常の副音声」では、周囲に見せずに抱えがちな「隠れ我慢」の本音が描かれています。さらに、お笑い芸人のバービーさん、俳優の前田旺志郎さんが新たに参加し、「我慢に代わる選択肢＝OneMoreChoice」を紹介するコンテンツも公開。

ほかにも、閲覧者が自身の考えをSNSで共有できる仕組みも用意し、選択肢を広げるきっかけづくりを目指すとしています。

7月の企画展には、生理やPMSに悩む人だけでなく、パートナー同士や管理職の男性、医療・教育関係者など幅広い層が訪れたといいます。Web展示「違いを知ることからはじめよう展」は、こうした多様な立場の人々に向けて、生理のつらさを個人の問題にとどめず、社会全体で理解を深める入り口として公開されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121806.html