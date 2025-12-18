中国初のスマート無人風力発電所、寧夏で運用開始

中国初のスマート無人風力発電所が17日、寧夏回族自治区呉忠市利通区で運用を開始した。現地で取材したところ、総発電設備容量70メガワット（MW）の風力発電所が静かかつ高効率で稼働していた。そこでは運用・保守要員が頻繁に行き交う姿も、制御室が夜通し忙しく稼働する様子も見られず、代わりにドローン、四足歩行ロボット、軌道点検ロボットなど300「人」以上のスマートな「従業員」がそれぞれの役割を果たしていた。中国新聞社が伝えた。

これは中国初のスマート化による無人運転を実現した風力発電所である三峡エネルギー寧夏同利第三風力発電所だ。年間約1億3000万キロワット時（kWh）のグリーン電力を供給でき、10万世帯の1年分の電力使用量に相当する。

従来の風力発電所は人手による点検や高所作業に依存してきたのに対し、三峡エネルギー寧夏同利第三風力発電所では運用・保守モデルが根本的に変革された。発電所内には5000カ所以上の点検ポイントが設けられており、すべてをスマート機器が担っている。ドローンはドローンポートから自律的に離陸し、風車ブレードや送電線鉄塔を全方位でスキャンする。四足歩行ロボットはブースターステーション内で変圧器などの設備の「健康診断」を実施し、軌道ロボットは配電室内をレールに沿って走行しながら計器データを正確に記録する。収集されたすべての情報はリアルタイムでスマート運用・点検システムに送信され、自動分析、早期警報、作業指示書の発行が行われる。



三峡新エネルギー利通区五里坡発電の責任者は、「無人とは管理しないという意味ではない。スマート機器で人手による点検を代替し、アルゴリズムで人の判断を置き換えるということだ。これまで人手で風車1基を点検するのに25時間を要していたが、現在はドローンでわずか40分に短縮され、精度は98％を超え、総合的な人員効率は27％以上向上した。システムによる故障の自動識別や迅速な警報も可能なため、安全性能は3〜5倍向上し、年間3000時間以上の点検作業時間を節約できる」と説明した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）

