女優の北川景子さんが18日、東京都内で開かれた森トラストの新ＣＭ発表会に出席した。イベントには、CM衣装の黒いドレスを身にまとい、”貴婦人姿”で登場。この１年を振り返り、「感謝に溢れた1年」と語った。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影：本社・奥西義和）

【写真】サイコロを振る北川景子さん

* * * * * * *

憧れの場所で撮影

北川さんは、森トラストの初ＣＭ「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」編に出演。北川さん扮する貴婦人とパートナーのトラの掛け合いを通じて森トラストのブランドメッセージを伝える内容。撮影は、森トラストグループが所有・運営する軽井沢の万平ホテルで行われた。

北川さんは「トラと夫婦ということで、どういう芝居をしたらいいのか掴むのが難しかったのですが、この衣装を着ると優雅な立ち居振る舞いをしないといけないので、非常に役作りの助けになりました」と振り返った。

CM撮影が行われた万平ホテルは、北川さんの両親が何度も訪れたことのある場所。北川さん自身も「いつか絶対に行きたい、憧れの場所」だったという。印象に残っているのは休憩時間に楽しんだアップルパイとロイヤルミルクティー。

「アップルパイはすごくおいしくてびっくりしました。ロイヤルミルクティーは今まで飲んできたものと全く違って。ロイヤルミルクティーの作り方を調べました。自宅で作ったけれどうまくできなかったですね」と明かした。

映画賞受賞に喜び

イベントで北川さんは、すごろくに挑戦。サイコロを振って、止まったマスの質問に回答した。

今年は主演映画『ナイトフラワー』の公開や朝ドラ初出演など充実。

この１年で達成した目標について「いつか主演で映画賞をいただきたいなと思って頑張ってきました。今年は２ついただくことができて、本当に嬉しい瞬間でした」と振り返った。トロフィーを自宅や事務所に持ち帰り、周囲の人と喜びを分かち合ったという。

趣味の手芸作品も、注目も集めた年だった。

「最初は苦手意識があったんですけどコツコツやっていたら、それが形になってお仕事になった。地道に努力するということは大切だなと改めて感じることができました。感謝に溢れた1年だったと思います」と充実ぶりをうかがわせた。

心がけているのは



森トラスト初CM発表会で笑顔を見せる北川景子さん

２児の子育て中で、仕事との両立に奮闘。「両立とは言えないけれど、子供を育てて、学校の行事をやりながら倒れることなくできたのはよかった」と控えめに語った。

子供の成長も感じているといい、「下の子が走ったり喋ったりするようになって、きょうだいでけんかをしたり、おもちゃの取り合いをしたりするようになりました。順調に大きく健康に育ってくれたことも感謝したいです」とほほ笑んだ。

司会から、日ごろから心がけていることを問われると、「悔いのない１日にすること」だと回答。

「明日が本当に普通に来るかもわからない。その日に思いついたことはその日に悔いがないようにやろうと思っています」と明かした。

年末年始はゆっくり

年末年始は、夫の音楽関係の仕事の都合で長期で出かけることはないため、基本的に自宅で過ごすという。「おせちを食べたり、テレビを見たり、近所の公園をはしごしたり。何も決めずに大晦日やお正月を過ごすことが多いです。普段忙しくしているのでのんびりみんなで過ごすのが楽しみ」と笑顔を見せた。



森トラスト初CM発表会に登場した北川景子さん

司会から、「来年伸ばしていきたい可能性」を尋ねられると「体温」と回答。「子どもが風邪をひくと今年は百発百中でうつっていた。１カ月に１度は自分も風邪をひいたり、熱を出したりしていたいので、免疫力を高めたい」と話した。「産後、なんとなくいやになってやっていなかったのですが、トレーニングを再開しようかなと思っています。今年は役柄的にも１年中やつれていたので健康を取り戻したい」と誓った。

森トラストのCMは12月18日からWEB上で公開され、19日からテレビで放映される。