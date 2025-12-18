NHK夜ドラ『ひらやすみ』が、2026年1月1日深夜と1月2日深夜の2夜連続で一挙再放送されることが決定した。

参考：『ひらやすみ』はなぜ幸福な実写化となったのか “エンタメの力”を信じた制作統括の思い

本作は、真造圭伍の同名漫画を原作としたヒューマンドラマ。東京・阿佐ヶ谷の一軒家を舞台に、元俳優で現在は定職なし、恋人なしの自由人・生田ヒロト（岡山天音）と、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつみ（森七菜）との同居生活を中心に、不動産会社勤務の立花よもぎ（吉岡里帆）ら周囲の人々の日常を温かく描き出した。

第1夜となる2026年1月1日は、23時25分から26時27分まで第1回から第12回を、第2夜となる1月2日は、24時10分から26時11分まで第13回から第20回（最終回）が放送される。また、1月2日26時11分からはNHK ONE（新NHKプラス）で全話配信も予定されている。

再放送決定にあたり、主演の岡山天音は「元より心打たれていたひらやすみという作品のヒロトを、ドラマを通じて演じられた事は自分にとって代えがたい出来事でした」と振り返り、「お正月のまったりとした空気を、澄んできらきらしたひらやすみの世界と一緒に過ごしていただきたいです」とメッセージを寄せた。

制作統括の坂部康二は、「『心が疲れたときに、何度でも見返したい』と作品を心の防波堤のように感じてくださった方……。そんな言葉の数々に、わたしたち自身が救われています」と視聴者への感謝を述べ、「新年のすこしゆるんだ空気のなかで放送されるのも、なんだか『ひらやすみ』らしいのかなとも思ったりしています」とコメントしている。

